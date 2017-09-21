Умерла самая богатая женщина в мире

Скончалась самая богатая в мире женщина, совладелец компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур, сообщает Reuters. Французской бизнес-леди было 94 года, сообщает Lenta.ru.

В рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes, она занимала 14-е место. Ее состояние оценивалось в 36,7 миллиарда долларов.

Беттанкур принадлежало 33 процента косметического гиганта LʼOréal, основанного ее отцом, французским химиком Эженом Шюлле в 1909 году.