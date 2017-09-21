Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева выдвинут на "Оскар" от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера картины Александра Роднянского.

"Только что закончилось заседание (оскаровского комитета - прим. ред.). "Нелюбовь" выдвинута на "Оскар" от России", - сказал Роднянский.

Он отметил, что за "Нелюбовь" высказалось "подавляющее большинство".

"Мы благодарны тем коллегам, которые верили в картину и посчитали, что она достойна конкурировать в борьбе за награду. Это самое важное. Предстоит достаточно длинная дорога. Мы один раз практически дошли до конца, с "Левиафаном", постараемся побороться и в этот раз", - сказал Роднянский.

По словам продюсера, у "Нелюбви" есть все шансы побороться за попадание в шорт-лист премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", поскольку у картины есть для этого несколько ключевых факторов: приз за "Лучший сценарий" Каннского кинофестиваля, участие и награды на главных международных киносмотрах, высокие оценки международной прессы и кинокритиков.

Мировая премьера картины "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля, где лента была удостоена Приза жюри.