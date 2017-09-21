Глава ЦБ не поддержала идею узаконить криптовалюты

Один из участников встречи Владимира Путина с бизнесменами в Кремле в четверг предложил узаконить криптовалюту, однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против, сообщает «Интерфакс».

«Было предложение криптовалюту узаконить у одного из предпринимателей. Но Эльвира Сахипзадовна сказала, что Центробанк против такого, потому что это фактически утрата государством контроля над денежными потоками из-за рубежа», - рассказал журналистам глава «Опоры России» Александр Калинин. Он не уточнил, кто именно поднял вопрос легализации криптовалют.

«Она сказала, что Центробанк против того, чтобы идти по японскому пути (в Японии в 2017 году был принят закон о криптовалюте, она признана официальным расчетным средством – прим. ред.), сделать фактически биржу. По тем причинам, что мы не отследим каналы. Кто будет этим каналом пользоваться? Для каких целей?» – сообщил Калинин.