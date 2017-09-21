Путин: Российская экономика вышла из рецессии

Российская экономика набирает обороты и демонстрирует рост несколько кварталов подряд, несмотря на внешние ограничения. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает «Ведомости».

Президент отметил, что если в I квартале ВВП увеличился на 0,5%, то во II темпы роста экономики составили 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%, что стало «максимальным значением со II квартала 2012 г.».

«Важно сохранить эти положительные тенденции. Я с вами, собственно говоря, хотел на эту тему и поговорить, имея в виду сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозу их расширения. Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки, предложения», - подчеркнул он.