Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей второй раз за два года

Российское правительство установило по итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 10 329 рублей, сообщает «Медуза». Соответствующее постановление опубликовано 21 сентября.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 163 рубля, для пенсионеров — 8 506 рублей, для детей — 10 160 рублей.
Отметку в 10 тысяч рублей прожиточный минимум преодолел во второй раз в истории. Впервые это случилось по итогам второго квартала 2015 года, но затем показатель вновь снизился.
Как бороться с медицинскими мифами? Алексей Водовозов, научный журналист, врач-терапевт высшей категории // ONLINE 24 сентября в 14:30