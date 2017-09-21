«Левада-центр»: Работой Путина довольны 83 процента россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет 83% граждан, недовольны его работой 17%, передает «Коммерсант» данные опроса «Левада-центра». Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра удовлетворены 48% респондентов, недовольны — 52%.

Деятельность правительства в целом вызывает симпатии у 52% респондентов, недовольны ею 47%. Работу Госдумы одобряют 45% респондентов, не одобряют 54%. Деятельностью своих губернаторов удовлетворены 56% опрошенных, недовольны — 43%.

54% россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположного мнения придерживается 28%. 18% участников затруднились ответить.

В августе ВЦИОМ сообщал, что деятельность Владимира Путина одобряет 81% россиян. Показатель одобрения деятельности президента более полугода не опускается ниже 80%.