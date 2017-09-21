В «Яндексе» рассказали Путину о новой технологической революции

Сотрудники компании «Яндекс» рассказали президенту России Владимиру Путину, что следующая индустриальная революция, по их прогнозам, придется на 20-е годы XXI века, сообщает «Коммерсант». По их мнению, Россия, безусловно, будет в числе ее центров.

«Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее, и совершенно точно — у нас, мы умеем делать в этой области все. Надеемся, что мы как страна, и как компания, будем здесь впереди», — сказал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

Кроме того, в компании отметили, что искусственный интеллект вряд ли когда-нибудь полностью заменит человеческий, но по прогнозам в ближайшее время «искусственный интеллект будет везде, во всем, что нас окружает, но его будет немного, и мы не будем этого замечать».

Напомним, президент приехал в московский офис «Яндекса», где встретился с финансовым директором компании Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Во время визита Путин порекомендовал руководству компании задуматься об открытии офиса разработки на Дальнем Востоке.