Сургутянин Александр Алиев вошел в список лучших каратистов страны

Сургутянин Александр Алиев вошел в список 25 лучших каратистов страны. Он дошел до финала турнира «Премьер-лига карате-1» в Германии. Чего стало достаточно для выполнения норматива мастера спорта международного класса.

Отметим, что его напарник по команде Сергей Спицин, который в 2015 году уже побеждал на этом турнире в Париже, на сей раз остался без медали.

Всего в копилке национальной команды России – два серебра и одно золото.