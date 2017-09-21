Патриарх пригрозил отправить на пенсию несогласных с ним священников

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвалдуховенство к строгому исполнению его указаний. Об этом он заявил после богослужения в Успенском соборе Новороссийска, сообщает «Lenta.ru».

«Если у кого-то еще остаются сомнения [в том], что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, — оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви», — отметил он.

Патриарх добавил, что другого пути для церкви сегодня нет. «Кто не согласен — на пенсию!» — заявил он.

Ранее глава РПЦ призывал церковных пастырей уклоняться от образа «своего парня» в общении с молодежью и отказаться от дорогих иномарок, даже полученных в дар. «Мы не должны забывать об ответственности. Иерархи не имеют права вносить соблазны», — пояснял патриарх.