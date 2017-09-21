В Югре пройдет парад коммунальной техники

23 сентября в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске предприятия коммунального комплекса окружного центра представят образцы специализированной техники.

Предполагается, что выставка будет интерактивной, на ней представят более десятка автомобилей, в которых можно будет посидеть и сфотографироваться.

Мероприятие проводится с целью информирования населения о работе предприятий жилищно-коммунальной сферы. «Всероссийского парада коммунальной техники».