Больше 60 процентов россиян ощутили подорожание продуктов в последние месяцы

63% россиян ощутили существенный рост цен на продукты в привычных для себя магазинах в последние несколько месяцев, сообщает «Ведомости».

При этом по сравнению с мартом прошлого года доля тех, кто отметил рост цен, снизилась почти на 25%.

66% респондентов считают, что качество продуктов не изменилось, 23% опрошенных заявили о его ухудшении, 5% - об улучшении.

О том, что ассортимент продуктов в магазинах расширился, заявили 22% опрошенных, 6% респондентов отметили его сокращение. Для большинства россиян (67%) ассортимент продуктов в магазинах не изменился.

Большинство респондентов отметили, что «стало больше отечественных продуктов», «продавцы стараются привлечь покупателей, растет конкуренция», «увеличились поставки», «повысился покупательский спрос», «открылись новые магазины», «увеличились торговые площади».

Сокращение линейки товаров респонденты объяснили высокими ценами, снижением покупательной способности людей, санкциями против России, экономическим кризисом.