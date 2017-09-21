Отток средств из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей

Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что отток средств физлиц и юрлиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«По сравнению с предыдущей ситуацией - с "Открытием" - дефицит у банка есть, но он не такой большой», – сказал Поздышев.

Он также отметил, что собственники Бинбанка предлагают Центробанку разные варианты оздоровления банка, в основном сводившиеся к получению льготного кредита ЦБ на длительный срок, однако ЦБ на подобные условия не соглашается.

Напомним, сегодня ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора.