Разворачивайся. Лидера «Христианского государства» снова задержала полиция

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин повторно задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, сообщает Газета.ру.

«Подтверждаем задержание Калинина в качестве подозреваемого по делу», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее Калинин был отпущен на свободу после опроса. Задержанным Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце было предъявлено обвинение в поджоге.

Ранее источник сообщил, что один из участников «Христианского государства» Александр Баянов сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге.