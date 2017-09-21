Разворачивайся. Лидера «Христианского государства» снова задержала полиция

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин повторно задержан по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина, сообщает Газета.ру.
«Подтверждаем задержание Калинина в качестве подозреваемого по делу», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее Калинин был отпущен на свободу после опроса. Задержанным Юрию Калинину, Александру Баянову и Денису Манталуце было предъявлено обвинение в поджоге.
Ранее источник сообщил, что один из участников «Христианского государства» Александр Баянов сознался в поджогах кинотеатра в Ярославле и офиса режиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге.
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