Работу Путина одобрило 83 процента россиян

Согласно очередному опросу «Левада-Центра» 83 процента опрощенных россиян одобряют работу президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсант».

Работу Дмитрия Медведева одобрили 48 процентов респондентов. Правительство в целом вызывает симпатию у 52 процентов, а работу Госдумы одобрили 45 процентов.

54 процента россиян уверены, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположную позицию заняли 28 процентов опрощенных, остальные не смогли определиться с ответом.

По сравнению с предыдущим опросом «Левада-Центра» одобрение к Путину возросло на 2 процента.