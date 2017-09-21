Центробанк оценил необходимость доформирования резервов группы Бинбанка в размере от 250 до 350 млрд рублей

Центробанк России оценил необходимость доформирования резервов группы Бинбанка в размере 250-350 млрд рублей, об этом заявил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев, сообщает «ТАСС».

«Оценка предварительная, окончательная будет дана временной администрацией. Пока мы оцениваем с учетом того, что не все активы группы изучены, не изучены сделки, которые банк осуществлял за последний отчетный период, за последний месяц. Мы оцениваем необходимость доформирования резервов банковской группы от 250 до 350 млрд рублей», - сказал Поздышев.

Отмечается, что ЦБ предписал Бинбанку досоздать резервы, в результате чего капитал банка сократился на 30 процентов. «Банку выставили предписание о доформировании резервов. В результате исполнения этого предписания капитал банка снизился более чем на 30%, что создало основания для введения временной администрации», – сказал зампред регулятора.

Поздышев также отметил, что пока ЦБ ещё не обсуждал долю участия собственников Бинбанка в его капитале. «Вопрос о доле участия пока не обсуждается, потому что надо дождаться результатов оценки. Если оценка позволит собственникам оставаться миноритарными собственниками, тогда этот вопрос будет обсуждаться», - сказал он.