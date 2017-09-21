Сбербанк запустил систему безналичной оплаты проезда в автобусах Сургута

С 20 сентября текущего года Сбербанк и АО «СПОПАТ» запускают пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте. 10 автобусов маршрута №4 будут оснащены терминалами Сбербанка. Оплачивать проезд можно будет бесконтактными банковскими картами и транспортными картами, а также при помощи мобильных устройств с функцией ApplePayи SamsungPay.

«Теперь жители и гости города смогут быстро, просто и безопасно оплачивать проезд безналичным способом. Еще одна приятная новость для сургутян – во время реализации пилотного проекта до 15 октября стоимость проезда при безналичной , оплате будет снижена и составит 20 рублей», – отметил управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

«Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ не только пассажирам. Перевозчики могут снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания. Кроме того, новый проект позволит увеличить собираемость платежей за услуги общественного транспорта», – прокомментировал генеральный директор Сургутского автотранспортного предприятия «СПОПАТ» Алексей Попов.

Пилотный проект реализуется при поддержке администрации Сургута, в будущем технология будет распространена на весь городской общественный транспорт.