Югра заняла вторую позицию в России по доле граждан, зарегистрированных на Портале госуслуг

Компания «Ростелеком» собрала статистику, согласно которой количество «электронных граждан» в Югре превысило 71,8 процента от общей численности населения региона и составило почти 930 тысяч, сообщают Депинформтехнологий Югры

Таким образом Югра занимает первое место в рейтинге регионов на Урале и второе место в стране по доле граждан, зарегистрированных на портале gosuslugi.ru.

Стоит отметить, что самым популярным разделом в 2017 году стал «Электронный дневник», (почти 990 тыс. запросов). Вторую позицию заняли извещения о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (более 79 тыс. заявлений). Третьей самой популярной функций стала регистрация автотранспортных средств (более 31 тыс. заявлений),