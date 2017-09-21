По данным Риа Рейтинг Югра занимает 50 позицию в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни

Эксперты «РИА Рейтинг» разработал рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни на основе данных Росстата.

Согласно данным рейтинга Югра занимает 50 позицию из 85 участников.

Первые три позиции заняли: Чеченская республика, республика Дагестн и Кабардино-Балкарская республика.

Аутсайдером рейтинга стали Камчатский край, Магаданская область, Еврейская автономная область заняв с 83 по 85 место соотвесвтенно.

Отмечается, что рейтинг свидетельствует о существенных различиях между регионами в приверженности населения ценностям здорового образа жизни. Так доля населения , занимающегося физической культурой и споротом, в различных регионах РФ изменяется в диапазоне от 12,7% до 46,7%.

Отмечается, что при составлении рейтинга было учтено множество различных показателей. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; расходы на табачные изделия; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.