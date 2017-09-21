СМИ: Украинский суд оштрафовал Российскую авиакомпанию за полеты в Крым

Хозяйственный суд Киевской области наложил штраф на российскую авиакомпанию, осуществляющую ежедневные полеты в Крым, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (расположена в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины - прим. ТАСС).

Такое решение является первым. «Решением хозяйственного суда Киевской области удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн гривен (около $380 тысяч)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура пояснила, что авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района.

«Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации», - считают в ведомстве.

Напомним, что в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией.