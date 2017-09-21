Жители Югры стали чаще приобретать товары из США, Испании, Китая и Германии

Количество международных отправлений из других стран, поступающих в Югру увеличилось. Об этом сообщила начальник Ханты-Мансийской таможни Анна Агафонова на заседании коллегии Уральского таможенного управления, которое состоялось в столице Самотлора.

«В последнее время физические лица чаще стали получать товары, пересылаемые из-за границы в международных почтовых отправлениях. Преобладающая часть посылок поступила в наш регион из Германии, Испании, Китая и США», - отметила Агафонова.

Во время заседания сотрудники Уральского таможенного управления, Екатеринбургской, Челябинской, Ханты-Мансийской, Ямало-Ненецкой, Тюменской таможен, а также Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина также обсудили вопросы противодействия коррупции, совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, оперативные результаты работы таможенных органов УрФО.

В мероприятии принял участие глава города Василий Тихонов. Во время приветственной речи он отметил, что заседание коллегии Уральского таможенного управления проводится на территории Югры впервые. Нижневартовск был выбран не случайно – именно здесь базируется Ханты-Мансийская таможня.