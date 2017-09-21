Акции банка «ФК Открытие» подорожали на 7,6 процентов по сравнению с уровнем закрытия прядущих торгов, сообщают «Ведомости».

Максимальная стоимость одной акции сегодня составляла 1234 руб., минимальная — 1050 руб. По данным на 11.42, обыкновенная акция банка «ФК Открытие» стоила 1153 руб. (+0,52%).

Отмечается, что подобный рост произошел на фоне новости о решении Центробанка предоставить «ФК Открытие» кредитную линию на 1 трлн руб.