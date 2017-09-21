В «Тюменской матрешке» появилась опасность распространения вируса африканской чумы свиней

Ханты-Мансийский отдел управления Россельхознадзора по «Тюменской матрешке» информирует население региона об опасности распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС).

«Территория автономного округа благополучна по данному заболеванию, но с июля 2017 года вирус АЧС обнаружен в Омской области, которая является активным партнером нашего округа по перемещению животноводческой продукции и поголовью свиней», – поясняет госинспектор Ольга Дроздовская.

Отмечается, что АЧС болеют только свиньи, для человека вирус угрозы не представляет.

Россельхознадзор убедительно просит:

Следовать правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденным приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 года №114.

В случае появления заболевания свиней и их гибели немедленно обратиться в ветеринарную службу.

Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания на свалки, обочины и другие места.

Владельцы свиней должны в полной мере осознавать и с максимальной ответственностью подходить к вопросу предупреждения АЧС. В случае возникновения заболевания прямые убытки потерпят сами владельцы хозяйств, которые лишатся всего свинопоголовья.

Напомним, что в середине июля ветслужба Югры запретила поставлять в регион свинину из Омской области.