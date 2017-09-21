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​Студенты СурГУ будут получать стипендию на карты Сбербанка

Сбербанк и Сургутский государственный университет реализуют кампусный проект, в рамках которого студенты вуза получат банковские карты национальной платежной системы «МИР». На первом этапе будет выдано более 900 карт Сбербанка, в следующем месяце первокурсники и аспиранты крупнейшего югорского вуза получат на новые карты первую стипендию.

«До конца года мы планируем выдать студентам еще порядка трех тысяч карт. В ближайшем будущем банковские карты для Сургутского государственного университета с индивидуальным дизайном будут сочетать в себе пропуск в вуз и абонемент в читальный зал. Кампусный проект Сбербанка – это многофункциональное решение, которое также позволяет интегрировать в банковскую карту электронные ключи для доступа к информационным ресурсам вуза, оплаты проезда в общественном транспорте», – прокомментировал начальник отдела прямых продаж Сургутского отделения Сбербанка Ефим Вайсберг.

Обслуживание студенческих карт бесплатное, все они оснащены защитным чипом. Держатели карт могут стать участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», получать повышенные бонусы СПАСИБО и обменивать их на скидки от партнеров банка.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 227, комментариев: 0


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