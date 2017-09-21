Участники долевого строительства дома по улице 30 лет Победы уже скоро получат ключи от квартир

21 сентября завершаются последние работы по благоустройству придомовой территории и внутренней отделке квартир дома №37 по улице 30 лет победы. Участники долевого строительства уже 15 октября получат ключи от квартир, сообщает «Департамент общественных связей округа».

Губернатор Югры Наталья Комарова взяла под личный контроль ситуацию, когда в 2013 году инициативная группа владельцев квартир проблемного дома обратилась в Правительство Югры с просьбой о помощи.

Директор Департамента строительства ХМАО-Югры Руслан Цыганенко отметил: «В настоящий момент в реестре дольщиков находится 116 граждан, в том числе 56 – данного объекта. По поручению Президента РФ, Губернатора автономного округа создана рабочая группа, ежемесячно мониторится состояние объектов долевого строительства. В прошлом году Администрация Сургута совместно с застройщиком сменила подрядную организацию, а также правоустанавливающие документы».

Стоит отметить, что новый застройщик предоставил дольщикам в качестве компенсации бесплатное место в крытом паркинге, который будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года.

Напомним, участники долевого строительства данного дома были включены в окружной реестр обманутых дольщиков в связи с приостановкой работ на объекте.