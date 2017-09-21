​Наталья Комарова провела бизнес-диалог с молодыми предпринимателями Советского района

«Предприниматель, по сути, человек созидающий. Не только ради сегодняшнего дня, но и завтрашнего. Мне бы хотелось, что бы эта мысль с вами осталась навсегда», – такими словами поприветствовала Наталья Комарова молодых предпринимателей Советского района.

Главной темой разговора стало становление молодежного предпринимательства на территории Советского района. На встрече молодые бизнесмены высоко оценили роль округа и выразили благодарность Фонду поддержки предпринимательства Югры.

Комарова отметила, что главная проблема – неосведомленность бизнес предпринимателей об имеющихся возможностях. По мнению предпринимателей, одним из способов его решения может стать выпуск специальной брошюры для начинающих предпринимателей, либо организация «горячей линии».