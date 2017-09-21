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Египет сделал все необходимое, чтобы вернуть туристов из России

Фото pauluskp.com
Фото pauluskp.com

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что они сделали все необходимое для того, чтобы вернуть туристов из России, сообщают «РИА Новости».

Египет рассчитывает на положительное решение этого вопроса. «Я полагаю, что мы сделали все, чтобы вернуть туристов из России, наши аэропорты обеспечивают очень хороший уровень мер безопасности и услуг», — сказал египетский министр

Он отметил позитивное движение в этом направлении. «Сейчас ситуация позитивная. Думаю, что мы уже преодолели этап обсуждения каких-либо замечаний, в частности в том, что касается Каирского аэропорта», — добавил Фатхи.

Напомним, что авиасообщение с Египтом прервалось в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Ранее siapress.ru сообщил, что Путин намерен восстановить авиасообщение с Египтом в полном объеме, подробней по ссылке.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 161, комментариев: 0


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