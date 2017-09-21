​Сургутянка заняла первое место в конкурсе «Лучший ведущий церемонии бракосочетания – Югры - 2017»

В Ханты-Мансийске прошел окружной конкурс «Лучший ведущий церемонии бракосочетания - Югры-2017», посвященный 100-летию со дня образования органов ЗАГС Российской Федерации. По итогам проведенного конкурса 1 место заняла Титова О.Г., ведущий специалист управления ЗАГС Администрации города Сургута, сообщает администрация Сургута.

На второй позиции представительница города Радужный, замкнула тройку финалистов представительница Нижневартовска.

Всего в конкурсе приняли участие 18 сотрудников органов ЗАГС из Нижневартовска, Югорска, Пыть-Яха, Сургута, Радужного, Когалыма, Мегиона, Лянтора, Кондинского, Нижневартовского, Сургутского, Октябрьского, Белоярского, Ханты-Мансийского и Советского районов.