Югра заняла 22 место в Национальном рейтинге развития событийного туризма в Золотой лиге. Результаты были объявлены в рамках Международной туристской выставки «Отдых» 19 сентября в Москве, сообщает «Департамент общественных связей округа».

Отмечается, что всего в рейтинге приняли участие 85 регионов России. Все участники были разделены на три лиги: Золотая, Серебряная и Бронзовая.

Главные задачи рейтинга - оценка уровня развития событийного туризма на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества туристических событий, а также определение лучших субъектов РФ, по уровню и качеству развития событийного туризма.

Напомним, единая система оценки развития событийного туризма на территории субъектов Российской Федерации была учреждена в 2017 году Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма (НАСТ).