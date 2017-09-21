Лавров планирует принять участие в заседании СБ ООН по борьбе с распространением оружия массового уничтожения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает «Интерфакс».

«Будет, возможно, будет», – сказал он, отвечая на вопрос, «будет ли министр присутствовать на заседании».

Отмечается, что именно США стали инициаторами заседания. «США вышли в СБ ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённого борьбе с распространением оружия массового уничтожения», – сообщил ранее «Интерфаксу» источник в штаб-квартире Всемирной Организации.