В Петербурге на выставке «Кино Экспо» состоялся показ фильма «Матильда»

На выставке «Кино Экспо» состоялся показ «Матильды», сообщает «Интерфакс».

Посетителей выставки попросили покинуть помещение в 19.30 и пустили обратно только в 21.00. Отмечается, что журналистов в зал не пустили.

Каждому посетителю выставки раздали пресс-релизы МВД России, датированные 14 сентября. В них указана информация об усилении мер безопасности при прокате фильма в связи с различными провокациями.

Каждого посетителя обязали подписать документ о неразглашении информации до официальной премьеры.

Напомним, фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выйдет на экраны 26 октября 2017 г.