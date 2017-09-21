В лагере «Окунёвские зори» прошло принятие присяги участниками военно-патриотического слета

В Советском районе на базе лагеря «Окунёвские зори» прошло торжественное посвящение и принятие присяги участниками военно-патриотического слета, сообщает «Департамент общественных связей округа»

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила юных югорчан, вошедших в семью ЮНОармии. «Когда вы приносили клятву, вы сделали очень взрослый и важный шаг. Пусть эти слова остаются с вами всегда. Они путеводные, поддерживающие. Относитесь к ним не как тексту, а как к модели вашей жизни. Сейчас все только начинается», – сказала Комарова в своем приветственном слове.

«Многих из вас я уже знаю. Вы участвуете в различных движениях, таких как Зарница. Но ЮНОармия – это нечто новое. Сегодняшняя присяга, уверяю вас, выглядит совсем как в настоящей армии», – добавил глава Советского района Игорь Набатов.

Всего в посвящении приняли участие 76 ребят в возрасте от 11 до 17 лет. После приведения к присяге участникам слета были вручены удостоверения и значки ЮНО армейца.