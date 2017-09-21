​У потребителей АО «Тюменская энергосбытовая компания» в Сургуте и Сургутском районе изменились номера лицевых счетов

Нумерация лицевых счетов клиентов АО «Тюменская энергосбытовая компания» в г. Сургуте и Сургутском районе с 1 августа 2017 г. изменилась. Обновленный формат выглядит следующим образом: 508ххххххх.

Уважаемые потребители! Новый номер лицевого счета указан на лицевой стороне платежного документа в левом верхнем углу рядом с логотипом Тюменской энергосбытовой компании. Обращаем ваше внимание, что именно этот номер следует указывать при оплате коммунальных услуг и передаче показаний приборов учета.

Пользователям «Личного кабинета клиента КИРЦ» для дальнейшей работы с сервисом требуется использовать прежние логин и пароль.

Изменения происходят в связи с внедрением в АО «Тюменская энергосбытовая компания» современной информационной системы, благодаря которой качество расчетов за коммунальные услуги будет соответствовать самым высоким стандартам. Приносим извинения за доставленные неудобства!