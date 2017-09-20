Путин поручил Медведеву организовать видеотрансляцию в ходе проведения выборов президента в 2018 году

На сайте Кремля появилось поручение президента России Владимира Путина, согласно которому премьер-министр Дмитрий Медведев должен обеспечить видеотрансляцию на выборах президента РФ в 2018 году.

«Обеспечьте в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно­-телекоммуникационной сети «Интернет» с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий», - указано в распоряжении.

Также Путин поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций, их сбора и хранения за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. «В объемах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году», – уточняется на сайте Кремля.