Жительница Покачей с подельником обворовали бурильщиков на 6,5 млн. рублей

В Нижневартовской районом суде вынесен приговор жительницы г. Покачи. Она признана виновной за совершение хищения чужого имущества в особо крупном размере. Как установили следователи, в ноябре прошлого года женщина сговорившись с неустановленными пока гражданами совершила хищение бурильных труб. В общей сложности нанесенный предприятию ущерб составил около 6,5 млн. рублей, что является особо крупным размером.

«Роль подсудимой заключалась в сокрытии преступления, путем проставления соответствующих необходимых подписей и печатей в товарно-транспортных накладных. Таким образом, подтверждалось, что предприятие, в котором она работала, якобы, получило украденные трубы. В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину», - сообщили в суде Нижневартовского района.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде условного лишения свободы на срок 3 года. На нее возложены обязанности, способствующие ее исправлению. Кроме того, с осужденной в полном объеме взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением.