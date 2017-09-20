Почти России не получит субсидирования от правительства РФ

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что ФГУП «Почта России» не получит субсидирования от правительства РФ, сообщает «Интерфакс».

«С отдельными регионами они работают - и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идёт. Но из федерального бюджета - нет, не планируется», – уточнил Дворкович.

Стоит отметить, что ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что предприятие заинтересовано в поддержке государства. По его словам «Почта России» – социально ориентированная компания, «которая представляет государство там, где его никто не представляет». «Я считаю, что нужно иметь возможность и государственной поддержки», – говорил он.