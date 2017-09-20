Центробанк принял решение о выделении средств для бинбанка

Центробанк принял решение о выделении средств, «необходимых для поддержания ликвидности банка», сообщает «Meduza».
О конкретной сумме сообщений не было, однако в сообщении говорится, что решение о выделении кредита было принято «на основании обращения» банка. О дате выделении кредита также не сообщается.
Ранее siapress.ru сообщил, что Бинбанк обратился в ЦБ с просьбой о санации.
Чего ждать в соцсфере Сургутского района? Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района // ONLINE 21 сентября в 13:00