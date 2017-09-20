Югорский спортсмен завоевал медали на соревнованиях по прыжкам на батуте

В подмосковном Раменском завершился личный Чемпионат России и финал Кубка России по прыжкам на батуте, а также Всероссийские соревнования «Надежды России».

Спортсмен из Мегиона Максим Тановицкий дважды стал первым в индивидуальных и синхронных прыжках. В соревнованиях на двойном минитрампе Максим замкнул тройку лидеров. Еще одной представительнице Югры Венере Насибулиной удалось занять пятое место на двойном минитрампе.

Командный Чемпионат и Кубок являлись заключительными стартами для отбора в состав национальной сборной для выступления на Чемпионате мира, который пройдет в Болгарии с 9 по 12 ноября текущего года. А юниорские состязания «Надежды России» стали предпоследними в серии отборочных соревнований на первенство мира, запланированные с 17 по 19 ноября в болгарской Софии.