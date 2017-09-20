Путин остался доволен результатами губернаторских выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен результатами губернаторских выборов, прошедших 10 сентября, в ходе которых победили поддержанные им кандидаты, сообщает «ТАСС».

«Должен сказать, что меня результат [губернаторских выборов] порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», – заявил он на встрече с вновь избранными главами регионов.

Путин отметил, что большинство победивших кандидатов получили более 60 процентов голосов. «Это большой уровень доверия и это большие ожидания со стороны людей, которые пришли к избирательным урнам и проголосовали за вас», – уверен президент.

Он также заявил, что для развития регионов уже многое сделано. «Но гораздо больше предстоит сделать: начата реконструкция моста в Ярославле, построено жилье для пострадавших от пожаров в Бурятии, есть движение положительное в таких значимых сферах, как здравоохранение, ЖКХ, образование», – добавил Путин.

Президент РФ уверен, что люди должны четко понимать, что их карьерный рост связан с их деловыми качествами и уровнем подготовки. Социальный лиф работает «вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей».