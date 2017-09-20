В России 13,4 миллиона человек в возрасте 70 лет и старше

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России почти 13,4 миллиона человек в возрасте 70 лет и старше, сообщает «Интерфакс».

«Число лиц старше 70 лет составляет в Российской Федерации 13 млн 370 тысяч человек, и это огромная цифра. И мы понимаем, что часть людей перешагнувших порог 70 лет, требуют дополнительного ухода, требуют специального сопровождения», – сказала Голодец.

Она подчеркнула, что средняя продолжительности жизни в России достигла 72,5 лет. «Уход за людьми старшего возраста - это не только доброта и внимание, а это прежде всего очень высокий уровень профессионализма, и от профессионализма тех людей, которые заняты организацией ухода и непосредственно уходом, зависит, прежде всего, активное долголетие», – отметила вице-премьер.

Ранее siapress.ru сообщил, что Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки.