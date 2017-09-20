Путин посетит офис компании «Яндекс» в честь её двадцатилетия

Президент России Владимир Путин посетит офис ведущей отечественной IT-компании «Яндекс» в честь её двадцатилетия, сообщает «Интерфакс».

«Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Яндекс продемонстрирует Путину работу обновленного алгоритма системы «Яндекс.Поиск», а также расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и онлайн-сервисах.

«Разработчики планируют показать президенту действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в «Яндексе», – добавили в пресс-службе.