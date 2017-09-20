В югорских «Кванториумах» началась «Неделя музыки»

В Кванториумах Нефтеюганска и Ханты-Мансийска стартовала «Неделя музыки». Акция проводится при участии и поддержке ведущих федеральных организаций и проектов в сфере культуры и искусства с целью развития общекультурных компетенций у обучающихся, формирования основных знаний об истории музыкального искусства, а также взаимосвязи музыки с основами физики, информационных технологий и инженерии.

Дети будут объединяться в группы и займутся реализацией специализированных задач. Создание интерактивной карты путешествий Чайковского, разработка модели инновационной скрипки и конструирование музыкальных инструментов из органических материалов- все это проекты на грани искусства и инженерного ремесла.

Лучшие наработки представят широкой аудитории с 23 по 26 сентября в рамках «Арт-хакатона». Запланированы экскурсии в городские музыкальные учреждения, посещение концертов и встречи с местными хоровыми коллективами и популярными исполнителями. Также, в рамках «Недели музыки» воспитанники Кванториумов смогут посетить всероссийский виртуальный концертный зал столичной филармонии.