Песков заявил о «об абсолютно доминирующем доверии к главе государства» исходя из опроса «Левада-Центра»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил готовность россиян проголосовать за вымышленного кандидата в президенты, которого якобы поддержал Владимир Путин, сообщают «Ведомости».

Такое заявление он сделал по результатам опроса «Левада-Центра», в котором сообщается, что 18 процентов россиян готовы проголосовать за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова. 15 процентов опрощенных отметили, что поддержали бы его, несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Песков сказал, что не в курсе всех деталей исследования. «Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном - об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике», - сказал он.