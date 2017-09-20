Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает, что проблемы банка «Открытие» могли быть вызваны «распространением ложных слухов», сообщают «Ведомости».

«Действия таких структур, когда распространяются ложные слухи, похожи на телефонных террористов», - пояснил Артемьев.

Он отметил, что за такие случаи раскачивания российской банковской системы и недобросовестной конкуренции, «должно последовать наказание, чтобы другие не думали, что могут легко отделаться, если они что-то такое сделают в корыстных целях».

«Я думаю, что это не приведет ни к какому огосударствлению, у нас остается еще достаточно мощный коммерческий блок частных банков. Конечно, их нужно поддерживать, если это понадобится. Частный сектор должен быть сохранен», - подчеркнул он.