ФАС пригрозила более серьезными штрафами при нарушениях ценообразования на новый iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пригрозила штрафами, в случае если обнаружит нарушения при ценообразовании на новый iPhone, об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев, сообщают «Ведомости».

«Наказание будет больше, потому что, как вы знаете, Apple, хотя мы с ними и очень хорошо вели переговоры, штраф был выписан, предписание было выдано, оно было исполнено», - сказал Артемьев. Он добавил, что факт нарушения «был уже за счет усилий самой материнской американской компании сведен к минимуму», но сам факт был, «поэтому не надо это делать».

Артемьев заявил, что «на первый раз мы даем предупреждение, на второй раз уже начинаем сильно ругаться, ну а на третий раз по максимуму все будет». И добавил, что не стоит сразу обвинять Apple: «Дилеры тоже могут договариваться».

Американский журнал Business Insider ранее сообщал, что iPhoneX окажется самым дорогим в мире, смартфон от Apple с памятью 64 Гб обойдется покупателю в России более чем в $1390, если перевести в рубли это чуть более 80 тыс.