Подробности о пуске ракеты на учениях «Запад-2017»

Пуск неуправляемой авиационной ракеты на учениях «Запад-2017» произошел 16 сентября. Министерство обраны подтвердило, что вертолет случайно выпустил ракету по парковке автомобилей, сообщают «РБК».

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — говорилось в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Выстрел произошел в 14:47 при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух — земля», рассказал собеседник «Коммерсанта».

Отмечается, что в районе взрыва ранения получил три человек. Гражданские не пострадали.