Совладелец Бинбанка прокомментировал обращение к ЦБ с просьбой о санации

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил, что не рассчитал бизнес-силы при взятии на оздоровление Рост банка и МДМ Банка, сообщает «ТАСС».

«Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», – привел его слова Бинбанк.

Шишханов считает, что санация Бинбанка является оптимальным для вкладчиков решением. «Наша цель - при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка. Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика», – передает пресс-служба слова Шишханова.