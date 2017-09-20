Сургутян приглашают на концерт в Римско-католический приход

Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика, расположенный по адресу Набережный проспект, 19/1, приглашает всех сургутян на концерт ансамбля Барочная капелла «ЗОЛОТОЙ ВЕК».

29 сентября в 19:00 музыканты исполнят сонаты и дуэты для виолончели и баса Дж. Россини, И. Х. Баха, А. Вивальди, Ж.-Б. Бреваля, И. Плейеля, Б. Ромберга, А. Корелли.

Такие вечера сургутские католики хотят сделать регулярными, чтобы музыка под сводами храма вдохновляла горожан. Проект называется #музыка_в_храме. Средства, собранные на концертах, пойдут на оплату гонораров исполнителей. Цель же таких музыкальных вечеров — сделать культурную жизнь города и региона богаче и разнообразнее.

Информация о концертах можно узнать по телефонам 9 224 33 93 21, 9 226 58 74 20, а также в группе vk.com/catholicsurgut.