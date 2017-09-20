Поклонская прокомментировала задержание лидера организации «Христианское государство - Святая Русь»

Депутата Госдумы Наталья Поклонская заявила, что радикала, призывавшего жечь кинотеатры, задержали по её обращению. Так она прокомментировала сообщение МВД о задержании троих подозреваемых в поджоге машины около офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя, сообщают «Ведомости».

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и проч.), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган, - заявила Поклонская. - Убеждена в необходимости усиления мер со стороны правоохранителей, направленных на предупреждение любых проявлений экстремизма».

Однако Поклонская отметила, необходимость признать экстремистским сюжет «Матильды», поскольку эта картина «и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц». «Отмечу еще раз: осуждала и осуждаю любое проявление насилия, это недопустимо и требует пресечения на корню!» - заверила она.

Напомним, что среди задержанных - лидер организации «Христианское государство - Святая Русь» Александр Калинин.