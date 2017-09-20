​В Югре обсудили проект нового герба региона

В Югре состоялось обсуждение проекта нового герба региона с участием представителей коренных народов Севера, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на окружной центр «Открытый регион».

Издание отмечает, что Югра на сегодняшний день единственный регион в УРФО, который не имеет зарегистрированной в установленном порядке государственной символики.

Эскиз нового герба Югры был представлен в июне Дмитрием Ивановым, членом гильдии геральдических художников России.

«Представители коренных народов Севера, ученые и общественники обсудили проект будущего символа региона — герба на заседании рабочей группы. Идею поучаствовать в обсуждении герба поддержали многие югорчане. Жители уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам", — заявили в "Открытом регионе».

«В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые держат щитодержатели, а также изображены два символа княжества — Кондийского и Югорского. Они содержались в Полном Собрании законов Российской Империи и утвержденном описании Большого герба Всероссийской Империи 1856 года. Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать», — приводит сайт «Открытый регион — Югра» слова начальника отдела наград аппарата губернатора округа Юлии Толстогузовой.