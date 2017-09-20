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Депутат ЛДПР Миляев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Фонда «Жилище»

Депутат фракции ЛДПР Андрей Миляев обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Фонда «Жилище» по фактам нарушения должностными лицами законодательства.

Депутат Андрей Миляев сообщил заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву, что в открытом доступе в сети Интернет появилась информация о смене Окружным фондом «Жилище» управляющего в процедуре банкротства своего подрядчика ООО «Строительно-промышленный комбинат».«Не исключено, что такое решение главным кредитором принято после того, как временный управляющий выявил ряд сделок, носящих сомнительный характер. По всей видимости, руководство «Жилища» увидело для себя в этой ситуации определенные риски», - подчеркнул депутат фракции ЛДПР.

«Так антикризисный менеджер отметил, что из 14 контрактов между госактивом и коммерческой структурой ему удалось проанализировать лишь 7. Все они противоречат экономическому смыслу. Например, 5 сделок касались права уступки долгов от «СПК-С», ликвидированного в 2016 году. СПК приняла на себя кредитные обязательства «СПК-С» перед «Жилищем». Согласно документам, все это делалось на безвозмездной основе: в договорах нет ни сумм оплаты, ни сроков. Еще по двум соглашениям комбинат взял на себя обязательства по погашению задолженности своего учредителя, «СПК-Инвестсервис», перед окружным фондом. При этом доказательств оплаты нет», - написано в обращении регионального депутата Андрея Миляева.

Законодатель попросил Генпрокурора провести проверку, в случае выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования.

На имя депутата Андрея Миляева пришел ответ из надзорного органа. Прокурор Югры Евгений Ботвинкин ответил, что проверка Фонда показала, что в 2012 году было принято решение об участии в финансовом оздоровлении ООО «СПК» в целях недопущения банкротства предприятия и сохранения трудового коллектива крупнейшего в округе производителя строительных материалов. Депутата проинформировали, что за 4 года между Фондом и ООО «СПК» заключено более 50 договоров, в том числе договоры по возведению 10 многоквартирных домов в городах Нижневартовске и Лангепасе.

Прокурор Югры пишет, что «принятые меры к необоснованной финансовой поддержке ООО «СПК» не только причинили значительный ущерб Фонду, но не имели какого-либо положительного эффекта», - выдержка из письма на имя депутата. Далее отмечено, что «в связи с неэффективным расходованием бюджетных средств вопреки интересам Фонда прокуратурой округа в адрес заместителя Губернатора ХМАО-Югры внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении».

Кроме того, по факту преднамеренных действий по доведению ООО «СПК» до банкротства возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

«Фонд «Жилище» долгое время отлично справлялся с работой, и строил жилье для югорчан. Но в последнее время для бюджета Югры он стал достаточно проблематичным активом. В него постоянно требовалось вливать огромные бюджетные средства. Так как без этих вливаний он просто не справился бы с взятыми кредитными обязательствами и не смог бы закрыть долги перед дольщиками. При этом зачастую выделенные бюджетные средства направлялись партнерам-банкротам! Это недопустимо. Именно поэтому я подготовил ряд запросов в надзорные органы. Мы депутаты должны контролировать эффективное расходование бюджетных средств, ведь это средства наших налогоплательщиков», - прокомментировал депутат фракции ЛДПР Андрей Миляев.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 90, комментариев: 0


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